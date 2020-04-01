Ветеранам РК планируют предоставить льготы при поступлении в организации ТиПО

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Ветеранам Казахстана планируют предоставить льготы при поступлении в организации технического и профессионального образования (ТиПО), сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Если ветераны ВОВ, иных локальных боевых конфликтов, труда признаются нуждающимися в жилье, то местные исполнительные органы обязаны предусмотреть обеспечение в первоочередном порядке, а также получении права получения земельного участка под ИЖС, приватизацию имеющегося жилья, в случае смерти ветерана право приватизации переходит к членам семей. Также они имеют право на бесплатное обеспечение протезами, получение в первоочередном порядке социальных услуг (медицинская, социально-психологическая), льготы при поступлении в организации ТиПО», — сказал Нурымбетов, презентуя законопроект «О ветеранах», на заседании мажилиса в среду.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса в первом чтении одобрили проект закона «О ветеранах» единогласно.