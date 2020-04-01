Мажилис одобрил ратификацию конвенции о привилегиях и иммунитетах спецучреждений ООН

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил проект закона «О ратификации Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений Организации объединенных наций».

«Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений принята 21 ноября 1947 года. Конвенция направлена на дальнейшее приведения единообразию комплекса привилегий, которыми пользуется ООН и ее специализированные учреждения. Количество специализированных учреждений — 19. Казахстан является членом всех спецучреждений ООН. Семь из них имеют представительства в Казахстане: ЮНЕСКО, Международная организация труда, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Всемирная организация здравоохранения, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация. Привилегии и иммунитет спецучреждений ООН и их должностных лиц приравнены к общим привилегиям и иммунитету ООН, изложенным в Конвенции 1946 года о привилегиях и иммунитетах ООН, участницей которой Казахстан является», — сообщил на пленарном заседании мажилиса в среду министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды.

Проект закона передан в сенат.