На 2020-ый год госкубышки хватит 01.04.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 64 0 Политолог Максим Казначеев о том, почему правительство не может играть в щедрость Похожие материалы: Астанинский экономический форум отменили в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится больше, чем ожидалось ЕЭК ограничила вывоз средств для борьбы с коронавирусом до октября 2020 года Цены на нефть останутся низкими в течение 2020 года – Moody’s Недопоступления в бюджет РК в первом квартале 2020 года составят Т350 млрд — Абаев