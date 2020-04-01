Неработающие государственные детсады должны платить зарплаты воспитателям – минтруда РК

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Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Неработающие государственные детские сады должны платить заработные платы воспитателям либо отправить их в оплачиваемые отпуска, сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.

«По детским садам. Сегодня эти вопросы на контроле у моих коллег из министерства образования и науки. Насколько я информирован, государственные детские сады министерство образования и науки рекомендует и выставляют требование, чтобы оплата воспитателей продолжалась либо направляли в отпуска оплачиваемые. Есть у нас еще частные садики. Поэтому в данном случае, если все-таки не получится оплачивать, то они будут отправлены в отпуска без сохранения зарплаты, и автоматически будут претендовать на Т42,5 тыс. из фонда социального страхования», — сообщил Нурымбетов в среду, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, сохранят ли зарплату воспитатели неработающих во время режима карантина детсадов.

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