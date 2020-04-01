Нур-Султан.1 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Почти 13 тыс. казахстанцам нашли удаленную работу за март центры занятости, заявил министр труда и социальной защиты населения Казахстана БиржанНурымбетов.

«Только за март месяц центры занятости нашли удаленную работу 12 829 казахстанцам, хотя в социальных сетях говорят о том, какая работа может быть сегодня, при коронавирусе?» — сказал Нурымбетов на брифинге по вопросу организации трудовых отношений в условиях чрезвычайного положения (ЧП) в среду.

Также, по его словам, в городах с объявленным карантином 2331 человек нашел себе удаленную подходящую работу.

Для наемных работников, которые были уволены или сокращены, из госфонда социального страхования предусмотрена выплата на случай потери работы. Эта выплата не зависит от причины, по которой гражданин уволен, не зависит от режима ЧП.

«Деньги выплачиваются шесть месяцев. Размер выплаты составляет до 40% от той зарплаты, которую вы потеряли при увольнении», — сказал министр.

Для ее получения, по его словам, нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве безработного на портале eGov.kz. Для этого на портале выбирается сервис «трудоустройство» и «лицо, ищущее работу».

Казахстанец регистрируется там и через три дня он будет зарегистрирован как безработное лицо и автоматически ему будет назначена социальная выплата по потере работы на шесть месяцев из Фонда социального страхования.

«Мы здесь также порядок изменили. Назначение (выплаты – КазТАГ) будет происходить в тот день, когда казахстанец был официально зарегистрирован безработным», — пояснил Нурымбетов.

За эти три дня, по закону, гражданину постараются в центре занятости подобрать работу.

«Но если бы зарегистрировались безработным, и у вас никогда не было отчислений, вы давно уже не работаете, то, естественно, социальные выплаты из госфонда социального страхования могут не назначиться, потому что у вас нет участия в системе социального страхования. Данные безработные будут получать от государства, от акимов помощь в виде продуктовых наборов», — заключил Нурымбетов.