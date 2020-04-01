Отдельные виды продовольственных товаров запретили вывозить из ЕАЭС до 30 июня

Алматы. 1 апреля. КазТАГ — Отдельные виды продовольственных товаров запретили вывозить из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«По итогам заседания коллегии ЕЭК, состоявшегося 31 марта, принято решение о введении «второго пакета» мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня», — говорится в сообщении.

Как уточняется, решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте ЕЭК.

«Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки (из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – КазТАГ)», — резюмируется в сообщении.