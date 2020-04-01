Трамп готов присоединиться к России и Саудовской Аравии в переговорах о ценах на нефть

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к России и Саудовской Аравии в переговорах о ценах на нефть, сообщает Foxnews.

«В связи с резким падением мировых цен на нефть во время пандемии коронавируса президент Трамп заявил во вторник, что он готов присоединиться к переговорам лидеров России и Саудовской Аравии, направленным на разрешение ситуации с ценовой войной», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, резкое снижение цен на нефть представляет угрозу для экономики США. Американский лидер сравнил нынешние цены на нефть с ценами 1950-х годов и призвал к восстановлению рынка.

Отмечается, что Трамп уже провел серьезные переговоры по отдельности с президентом России Владимиром Путиным и с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

«Обе страны обсуждают эту проблему, и я присоединюсь в нужное время, если это будет необходимо», — сказал Трамп.