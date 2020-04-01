Эксперт о проблемах с eGov: Серверных мощностей достаточно, нужна грамотная маршрутизация

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Серверных мощностей в Казахстане достаточно, нужна грамотная маршрутизация, сообщил президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, комментируя проблемы с доступом к порталу электронного правительства (eGov).

«Серверных мощностей достаточно, каналов достаточно, учитывая, как все это время мы работали, я думаю, грамотно должна быть выстроена маршрутизация, инфраструктура. Это не просто оптимизация – частенько кое-где надо пересмотреть наши старые подходы к той маршрутизации, которая до сегодняшнего дня была в Казахстане и ее полностью переделывать надо. Потому что, если мы попробуем «попинговать» через пакетную передачу данных между Алматы и Астаной, мы сразу увидим, что там где-то по пути теряется огромное количество пакетов и пинг иногда «улетает» за 1 тыс. миллисекунд», — сказал Сабиров корреспонденту МИА КазТАГ в среду, отметив, что данные показатели ненормальны.

Причем, указанные данные, пояснил он, относятся к обычному режиму не в условиях чрезвычайного положения (ЧП).

«А в условиях карантина, когда нагрузка на сети телекоммуникаций возросла многократно, причем не в два, в три раза, а, может быть, даже в 10, а может быть, даже там и в 100 раз – это вопрос №1. Поэтому это исключительно вопрос сетевиков, которые грамотно должны выстроить архитектуру сети, и, во-вторых, тех ребят, сисадминов, которые эксплуатируют непосредственно государственные информационные системы», — пояснил собеседник агентства.

При этом с самой скоростью интернета, как отметил эксперт, в Казахстане проблем нет.

«Магистральные каналы у нас – это «оптика», у нас нет проблемы. Единственный вопрос, он и ранее был, просто на него не обращали внимания наши телекоммуникационщики – архитектура, которая эксплуатируется на портале электронного правительства, должна быть такая, что должна выдерживать многомиллионные нагрузки . И в самое пиковые сезоны, и в непиковые. А то, что сейчас случилось – это очередной прокол, который мы получили в следствие того, что очень мало внимания этому уделяли», — сказал Сабиров.

Отметим, что в последние дни в связи с объявлением в Казахстане режима ЧП казахстанцы испытывают проблемы с доступом к порталу электронного правительства, через который в условиях изоляции граждан власти предлагают оформить получение Т42,5 тыс., электронную цифровую подпись и многие другие государственные услуги.