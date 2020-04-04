Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 60 тыс. казахстанцев уже получили на свои карточки пособие Т42,5 тыс., сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Более 60 тыс. граждан уже получили насвои карточки средства (пособие Т42,5 тыс. – КазТАГ)», — сообщил Жумагалиев в субботу в СЦК.

По его словам,76 тыс. граждануже получили SMS уведомление о назначении выплаты, проактивно.

«На сегодня уже 450 тыс. казахстанцев подали заявку на пособие Т42,5 тыс.»,- сказал Жумагалиев.