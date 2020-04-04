Для онлайн-обучения необходимо было бы нарастить мощность сетей в два раза

Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская/Владимир Радионов. Для онлайн-обучения казахстанских школьников необходимо было бы нарастить мощность интернет-сетей в два раза, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«В условиях пандемии коронавируса и карантина весь мир столкнулся с проблемами скорости интернета, мы видим, что качество таких известных систем, как Netflix, сегодня оставляет желать лучшего. И подключение стриминговых систем к образованию превысило бы всю нагрузку, которая сегодня Казахстаном используется вообще, необходимо было бы увеличить мощность в два раза, но сегодня таких возможностей у Казахстана нет», -сказал Жумагалиев на брифинге в субботу, отвечая на вопрос, почему отечественные сетевые компании оказались не готовы для организации онлайн-обучения в школах.

Что касается платформы Zoom, которую планировалось использовать для проведения онлайн-уроков, по словам Жумагалиева, недавно в США был проведен тест для использования ее под онлайн-обучение, и он был неудачен.

«Этот тест провалился и в Казахстане 1 апреля – система не смогла нормально функционировать, когда большое количество запросов было от учеников, от учителей, она «упала». Поэтому, чтобы дистанционное обучение прошло в нормальных условиях, мы совместно с министерством образования и науки (МОН), проработали вопрос об отказе от стриминговых систем в пользу иных форм обучения», — добавил глава МЦРИАП.

В качестве альтернативы онлайн-обучению Жумагалиев назвал имеющуюся в Казахстане интернет-платформу «Кунделик», внутри которой, по мнению министра, необходимо нарастить ряд дополнительных опции для предоставления расширенного обучения. Со своей стороны, он пообещал МОН техническую поддержку и увеличение имеющихся мощностей сетей.

Ранее МОН РК решили отказаться от онлайн-обучения в казахстанких школах. По информации ведомства, интернет в Казахстане не приспособлен для того, чтобы 2,5 млн. детей выходили в прямой эфир и обучались через онлайн-системы.