До 600 тыс. граждан звонят в call-центр электронного правительства в РК

Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. До 600 тыс. граждан звонят в call-центр электронного правительства, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Имеются нарекания по call-центру. В настоящее время наших граждан звонят до 600 тыс. ежедневно. Обычная загрузка составляла до ЧП 25-30 тыс. звонков. Все практически сотрудники корпорации («Правительство для граждан» — КазТАГ), которые занимались до ЧП услугами в ЦОНах, были операторами, мы их перевели на режим, чтобы они работали в call-центрах. Подключили более 2 тыс. сотрудников ЦОНов, которые работали удаленно», — сообщил Жумагалиев в субботу в СЦК.