Расписание онлайн-уроков на телеканалах «Balapan» и «El Arna»

Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Расписание онлайн-уроков на телеканалах «Balapan» (Балапан) и «El Arna» (Ел Арна).

6 апреля на телеканалах «Balapan» (Балапан) и «El Arna» (Ел Арна) начнут транслировать уроки для учеников 1-11 классов. На «El Arna» (Ел Арна) уроки будут проходить на русском языке, на канале «Balapan» (Балапан) — на казахском.

Расписание для канала «Balapan» (Балапан):

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Расписание для канала «El Arna» (Ел Арна):

1 апреля президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, комментируя анонсированный на 6 апреля переход казахстанских детей на онлайн-обучение в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации с коронавирусом, отмечал, что интернет-сети Казахстана готовы к онлайн-обучению, но не совсем готовы конечные абоненты и само министерство образования и науки – он указывал и на то, что школьники должны иметь и необходимую для обучения технику. Эксперт тогда также высказывал опасения по поводу использования приложения Zoom. По его мнению, большим вопросом является способность приложения Zoom обрабатывать видеопотоки от огромного количества детей одновременно. 2 апреля стало известно, что в Zoom нашли уязвимости для мошенников. 3 апреля в МОН решили отказаться от онлайн-обучения посредством стриминговых сервисов – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов назвал «нереальным» и «неэффективным» такой способ обучения «в масштабах всей страны».