В течение четвертой четверти у школьников будет только одно СОР

Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. В течение четвертой четверти у школьников будет только одно суммативное оценивание по разделу (СОР), сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Поскольку четвертая четверть – самая короткая, мы посчитали, всего 34-35 дней, было принято провести толко одно СОР. Оно пройдет со 2 по10 мая. Ну и конечно будет суммативное оценивание по четверти (СОЧ) по ее окончанию», — сказал Аймагамбетов во время онлайн-конференции в субботу.

При этом он отметил, что при сдаче СОР и СОЧ при дистанционном обучении могут возникнуть определенные трудности

«Например, по предмету нужно аудирование, какие-то устные вещи. Как это будет? Национальная академия образования, сотрудник комитета по дошкольному и среднему образованию вместе с педагогами работают над решением, которое должно облегчить процесс. Главное – не забюрократизировать его, надо, чтобы он был простым и понятным как для учителей, так и учеников», — добавил глава МОН.