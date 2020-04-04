Тараз. 4 апреля. КазТАГ — Режим карантина вводится в Кордайском районе, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

«В связи с регистрацией новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией постановлением главного государственного санитарного врача Жамбылской области принято решение о введении на территории Кордайского района режима карантина с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 00.00 часов 6 апреля 2020 года», — говорится в сообщении в субботу.

По информации ведомства, запрещается:

1) проезд через границу всех видов автотранспорта и пеший переход граждан, за исключением транзитного грузового автотранспорта, для которого время проезда ограничено с 10.00 до 19.00.

2) въезд и выезд всех видов автотранспортных средств и граждан на (из) территорию района, за исключением:

— медицинских работников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, аварийно-спасательных служб, органов правопорядка и автотранспортных средств, транспортирующих продовольственные товары, товары первой необходимости, а также лиц, въезжающих в район для возвращения к месту жительства;

— передвижение по территории района разрешается без ограничений сельскохозяйственной технике, осуществляющей весенне-полевые работы;

— разрешается передвижение по территории района транзитным автотранспортным средствам и лицам, следующим по республиканской автодороге «Западная Европа — Западный Китай», без заездов в населенные пункты и остановок (в т.ч. кратковременных).

3) запрещается перемещение между населенными пунктами, за исключением перевозок продовольственных товаров;

4) запрещаются деятельность всех видов пассажирских перевозок между населенными пунктами района и за его пределы;

5) запрещено передвижение людей и личного транспорта по территории района, за исключением следующих случаев:

— передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы для организаций, деятельность которых включена в список отраслей, утвержденный Оперативным штабом района;

Примечание: справки с места работы на официальном бланке должна включать наименование организации, БИН, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации), сотрудники отдела кадров для проведения последующего аудита.

— приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках и магазинах;

— обращения за медицинской помощью;

— посещения учреждений в целях получения государственной и социальной помощи;

— в случаях непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;

6) запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, для них будет организован специальный уход силами отдела занятости и социальных программ Кордайского района и волонтерских организаций;

7) гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты;

8) запрещено посещать родственников, знакомых соседей, коллег и т.д;

9) не допускать нахождение лиц группами более 3-х человек, за исключением членов семьи, а также несовершеннолетних без сопровождения взрослых;

10) приостановлена деятельность точек оказания всех видов услуг, в т.ч. химчисток, прачечных, фотоателье, фотосалонов, оптик, ломбардов, агентств по недвижимости, автомоек, саун, бань, фитнес-клубов, тренажерных залов, спортивных комплексов, бассейнов, салонов красоты, спа-центров, ногтевых студий, барбершопов, компьютерных клубов, детских игровых площадок в помещениях, контактных зоопарков, ледовых катков, выставок и прочих подобных объектов сферы услуг, а также станций технического обслуживания, за исключением отдельно стоящих боксов (не более двух) для шиномонтажа и отделений банков;

11) оптовые продовольственные склады и рынки продолжают работу по отдельному графику, утвержденному Оперативным штабом района;

12) продовольственные магазины, магазины у дома и аптеки продолжают работу в обычном режиме;

13) объектам общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые, тандырные и лепешечные цеха, объекты быстрого питания и другие) приостановить работу, за исключением обслуживания заказов в режиме доставки без посещения гражданами помещений таких объектов с 10.00 до 20.00;

14) закрыть места массового скопления населения, в том числе часто посещаемые места (улиц) для пеших прогулок, парков, скверов, набережных, площадей, детских игровых площадок и иные места отдыха;

15) организациям независимо от форм собственности, осуществляющим весенне-полевые сельскохозяйственные работы, обеспечить сотрудников необходимыми средствами для обработки рук и защиты органов дыхания.