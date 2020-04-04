Т72 млрд выделили в 2019 году из госбюджета РК на eGov, информбезопасность и коммуникации

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Т72 млрд выделили в 2019 году из государственного бюджета Казахстана на развитие «электронного правительства» (eGov), инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности, передает корреспондент агентства.

«Развитие «электронного правительства», инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности – Т72 110 184 тыс.», — говорится в соответствующей бюджетной программе закона РК «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

Администратором указанной программы является министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Отметим, что в последние дни в связи с объявлением в Казахстане режима ЧП казахстанцы испытывают проблемы с доступом к порталу электронного правительства, через который в условиях изоляции граждан власти предлагают оформить получение Т42,5 тыс., электронную цифровую подпись и многие другие государственные услуги. 1 апреля президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, говоря о вариантах решения проблемы, поделился с МИА КазТАГ мнением, что серверных мощностей для выправления ситуации достаточно, нужна грамотная маршрутизация. По мнению эксперта, проблемы с eGov – это больше проблемы менеджмента, у которого было полмесяца в запасе с момента объявления в Казахстане режима чрезвычайного положения. На фоне массовых запросов сервис для получения Т42,5 тыс., который запустили власти Казахстана – 42500.enbek.kz периодически оказывается недоступен.

С техническими проблемами, связанными с интернетом, столкнулась и сфера образования Казахстана. Сабиров, комментируя анонсированный на 6 апреля переход казахстанских детей на онлайн-обучение в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации с коронавирусом, отмечал, что интернет-сети Казахстана готовы к онлайн-обучению, но не совсем готовы конечные абоненты и само министерство образования и науки – он указывал и на то, что школьники должны иметь и необходимую для обучения технику. Эксперт тогда также высказывал опасения по поводу использования приложения Zoom. По его мнению, большим вопросом является способность приложения Zoom обрабатывать видеопотоки от огромного количества детей одновременно. 2 апреля стало известно, что в Zoom нашли уязвимости для мошенников. 3 апреля в МОН решили отказаться от онлайн-обучения посредством стриминговых сервисов – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов назвал «нереальным» и «неэффективным» такой способ обучения «в масштабах всей страны».