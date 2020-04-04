Сборник вопросов-ответов по дистанционному обучению разрабатывают в МОН РК

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Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Сборник вопросов-ответов по дистанционному обучению разрабатывают в министерстве образования и науки (МОН) РК.

«Вопросов по дистанционному обучению сейчас уже много, будет еще больше, все они разного плана – это нормально. Поэтому сейчас мы подготавливаем вопросник с самыми часто задаваемыми вопросами и ответами на них, условно «50 вопросов-ответов». Мы вывесим его на своем сайте, сделаем большой шеринг, чтобы везде его можно было найти, посмотреть, возможно, найти ответ на свой вопрос», — сказал Аймагамбетов во время онлайн-конференции в субботу.

Вместе с тем он добавил, что будут запущены call-центры по вопросам дистанционного обучения не только при МОН, но и территориальных управлениях и отделах образования.

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