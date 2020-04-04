Нур-Султан. 4 апреля. КазТАГ — В Нур-Султане начался призыв военнообязанных на спецсборы, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«В соответствии с Указом Президента РК от 2 апреля 2020 года №296 «О призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил РК» на территории города запланировано проведение призыва военнообязанных приписного состава подразделений территориальной обороны. Аким столицы Алтай Кульгинов подписал постановление о проведении призыва военнообязанных на специальные воинские сборы. На первом этапе призыву подлежат 100 военнообязанных, годных по состоянию здоровья к прохождению специальных сборов. При необходимости количество военнообязанных будет увеличено», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что приоритет будет отдан добровольцам, гражданам, имеющим высшее образование, опыт работы в государственных и коммерческих организациях, а также ранее проходившим воинскую службу.

«Основными задачами поддержания и обеспечения режима ЧП являются участие в работе Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, охрана объектов города с выявленными очагами инфекции, решение других задач, возникающих в процессе поддержания режима чрезвычайного положения. При прохождении специальных сборов военнообязанные будут полностью обеспечены питанием, обмундированием, а также заработной платой. Размещены военнообязанные будут в общежитии одного из учебных заведений города. Желающие призваться на специальные воинские сборы в Нур-Султане могут позвонить в департамент по делам обороны Нур-Султана по тел. 32 70 80», — следует из сообщения.