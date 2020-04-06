Цены производителей промпродукции в Казахстане в марте снизились на 1,7%

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Цены предприятий-производителей промышленной продукции в марте 2020 г. с начала года снизились на 1,7%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Согласно статданным, в марте цены на средства производства повысились на 1,1%, услуги промышленного характера – на 2,1%, на потребительские товары – на 0,7%. Цены снизились на промышленную продукцию – на 2,1%.

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на нефть стали ниже на 5%, мазут — на 2,8%, бензин — на 0,7%, топливо дизельное — на 0,3%, на металлические руды — выше на 9,3%, газ природный — на 1,5%, уголь — на 0,3%.

На цинк отмечено снижение цен на 7,5%, прокат черных металлов — на 6,4%, медь — на 3,3%, свинец — на 2,7%, их повышение — на благородные металлы на 2,4%, алюминий — на 1,4%.

Уменьшение цен производителей наблюдалось на рис на 2%, мясо птицы — на 1%, рыбу — на 0,6%, их увеличение — на крупы и муку ржаную по 3,4%, мясо скота — на 2%, молочные продукты — на 1,9%, масло растительное — на 1,8%, муку пшеничную — на 1,3%, макаронные изделия — на 0,9%, чай — на 0,7%, хлеб и сахар — по 0,5%.