Бывший член НСОД уличил полицейского в вымогательстве взятки за проезд по Алматы

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Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Общественный деятель и бывший член Национального совета общественного доверия (НСОД) Бакытжан Бухарбай уличил полицейского в вымогательстве взятки за проезд по Алматы.

«Совсем не гладко получилось, когда мы ехали за продуктами. Остановил патруль, потребовал справку. Я сообщил цель нашей небольшой поездки. Страж порядка невозмутимо потребовал припарковать машину и подойти с документами. Он попросил сесть в служебный автомобиль. Как только я оказался в салоне и протянул техпаспорт, задал вопрос в лоб: «Сколько дашь?» Как человек, который не дает на лапу мусорам (да и вообще никому), от такой неожиданной наглости я оторопел. Переспросил, вдруг не так понял его. Нет, все верно, слух меня не подвел, я этого «мусорка» расслышал правильно: «Оставь деньги и можешь ехать». Видимо, в условиях ЧП решили не тратить время на намеки», — сообщил Бухарбай на своей странице в социальной сети.

Общественник отказался давать взятку.

«Я думал, что вы будете с народом хотя бы в эти тяжелые дни. Неужели тебе так трудно отказаться от дурной привычки брать взятку хотя бы на некоторое время? Ты понимаешь, что людям сейчас нелегко? Или ты не есть часть народа?» — цитирует свои слова полицейскому бывший член НСОД.

Он уточнил, что полицейский выписал ему предупреждение.

«Неуважаемый министр Ерлан Заманбекович (Тургумбаев, министр внутренних дел – КазТАГ), я понимаю, некоторых ваших подчиненных исправит, пожалуй, только могила, но позаботьтесь о том, чтобы эти враги народа из вашего ведомства (полицейскими назвать их язык не поворачивается) умерили аппетит в эти дни, когда многие наши сограждане не представляют, как прокормят свою семью через пару-тройку дней», — обратился он к главе МВД.

Позже он сообщил, что его пригласили в департамент полиции Алматы, где он не сразу, но смог опознать полицейского, который, по его словам, вымогал взятку.

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«Им оказался капитан полиции Сабденов Е. Когда я смотрел видеозапись, был в шоке: он заходит первым с водительской стороны, сразу же поднимает громкость звука радио, и из-за громкой музыки не сразу разберешь слова. Но достаточно прислушаться, и четко слышна его фраза: «На месте сможешь решить?» — рассказал Бухарбай.

По его словам, начальник службы собственной безопасности департамента полиции Саламат Кокрекбаев сообщил, что виновник обязательно будет наказан, а меру примет начальник Канат Таймерденов.

Отметим, что и Таймерденов, и Тургумбаев, и министр юстиции Марат Бекетаев неоднократно утверждали, что казахстанцы в городах, закрытых на карантин, могут свободно перемещаться по городам, если им нужно купить продукты или лекарства. Указанные лица неоднократно уверяли, что наказывать казахстанцев при таких перемещениях полиция не будет.

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