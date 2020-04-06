Обязательный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска госграницы предусмотрен в РК

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Астана. 6 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Обязательный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска государственной границы предусмотрен в Казахстане, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Моим постановлением от 1 апреля текущего года предусмотрен обязательный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска государственной границы на авто- и железнодорожных переходах. Он предусматривает обязательный осмотр и опрос водителей, их тестирование и направление на домашний карантин в случае отрицательного результата и госпитализацию при положительном результате», — сказала Есмагамбетова на брифинге в понедельник.

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