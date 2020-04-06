Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – На Т515 млрд могут вырасти доходы и на 1,3 трлн – расходы бюджета Казахстана на 2020 год, передает корреспондент агентства.

Согласно представленным поправкам в бюджет Казахстана на 2020 год, доходы в бюджет могут возрасти с Т11 206 484 096 тыс. до Т11 721 910 617 тыс., в том числе по налоговым поступлениям доходы ожидаются на уровне Т6 261 091 551 тыс., неналоговым поступлениям – Т148 669 598 тыс., поступлениям от продажи основного капитала – Т4 347 700 тыс., поступлениям трансфертов – Т5 307 801 768 тыс.

Затраты бюджета на 2020 год могут увеличиться с Т12 472 234 598 тыс. до Т13 827 744 872 тыс.

Чистое бюджетное кредитование может составить – Т161 372 249 тыс., в том числе: бюджетные кредиты – Т271 420 571 тыс., а погашение бюджетных кредитов – Т110 048 322 тыс.

Из представленного проекта поправок следует, что сальдо по операциям с финансовыми активами намерены установить на уровне Т171 578 829 тыс., в том числе приобретение финансовых активов – Т171 578 829 тыс.

Дефицит бюджета может составить -Т2 438 785 333 тыс., или 3,5% к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны; ненефтяной дефицит бюджета – -Т7 537 950 709 тыс. или Т10,8% к ВВП.

Финансирование дефицита бюджета намерены увеличить с Т1 598 123 151 тыс. до Т2 438 785 333 тыс.

Отметим, что о предстоящих поправках в бюджет стало известно 9 марта по итогам совещания по экономической ситуации в стране, которую провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с пандемией коронавируса.