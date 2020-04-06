Т42,5 тыс. казахстанцам пообещали выплачивать ежемесячно в период ЧП

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Социальная выплата Т42,5 тыс. назначается один раз, но будет выплачиваться ежемесячно в течение всего периода чрезвычайного положения (ЧП), заявил министр труда и социальной защитынаселения РК Биржан Нурымбетов.

«42500 тенге назначаются один раз, но будут выплачиваться ежемесячно, как любые социальные выплаты», — сказал Нурымбетов на брифинге о назначении социальной выплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП в понедельник.

По его словам, эта выплата назначается со дня подачи заявления, затем выплачиваются ежемесячно в период ЧП.