Т42,5 тыс. казахстанцам пообещали выплачивать ежемесячно в период ЧП

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Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Социальная выплата Т42,5 тыс. назначается один раз, но будет выплачиваться ежемесячно в течение всего периода чрезвычайного положения (ЧП), заявил министр труда и социальной защитынаселения РК Биржан Нурымбетов.

«42500 тенге назначаются один раз, но будут выплачиваться ежемесячно, как любые социальные выплаты», — сказал Нурымбетов на брифинге о назначении социальной выплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП в понедельник.

По его словам, эта выплата назначается со дня подачи заявления, затем выплачиваются ежемесячно в период ЧП.

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