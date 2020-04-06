«Сегодняшнюю ситуацию в Казахстане можно сравнить с зависшим маятником, который может качнутся в любую сторону». «Журналистика «трусливых зайчиков».

Сетевой Казахстан 6 апреля 2020г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Бауыржан ТОЛЕГЕНОВ – «Карантинная развилка» — Сегодняшнюю ситуацию в Казахстане можно сравнить с зависшим маятником, который может качнутся в любую сторону… В борьбе с распространением коронавируса власть стремится показать себя эффективной, компетентной и ответственной стороной. Подчеркивается, что на защиту здоровья нации и конкретного человека сделана ставка «All in», ради чего власть сознательно пошла на экономические потери и риски роста протестности, а также жертвует интересами олигархата. Таким образом, система стремится предстать перед населением в гуманистическом измерении и перестать быть только лишь демонизируемой.

Петр СВОИК – «От коронавируса – на своем тракторе» — Более 45 % парка сельхозмашин превысила нормативный срок эксплуатации. Тракторов, например, из почти 153 тысяч моложе трех лет только 9 тысяч, от четырех до девяти лет – 14 тысяч, от 11 до 17 лет – 31 тысяча, а все остальное вообще помнит еще коллективизацию. По комбайнам из общего количества 42 тысячи, до трех лет только 3 тысячи, от 4 до 10 лет – 13 тысяч, остальные – «долгожители». С другой стороны, недозагружены уже имеющиеся машиностроительные мощности, не говоря уже о возможностях их расширения и создания новых рабочих мест. А ведь если хотим иметь хлеб, молоко и мясо, приобретение техники все равно придется финансировать – так уж лучше побольше платить себе, а не отправлять валюту за океан. Пожалуй, сгодился бы такой антикризисный лозунг: от коронавируса – на собственном тракторе!

AZATTYQ . ORG . «Кому выгоден указ Токаева о спецпризыве в армию?» — Указ президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВ о призыве военнообязанных на специальные сборы стал поводом для толков. Министр обороны говорит, что такие воинские сборы «проводятся постоянно», а генерал запаса задается вопросом: «Чем же занимаются около 100 тысяч сотрудников полиции и Национальной гвардии?». Некоторые видят в призыве пользу для себя, другие — попытку «остановить активистов».

«Нужно ли освобождать заключенных из-за эпидемии коронавируса?» — Из-за эпидемии коронавируса в Казахстане необходимо освободить из тюрем некоторые группы заключенных. Так считает казахстанский адвокат Абзал КУСПАН. Вышедшие на свободу активисты говорят, что в тюрьмах существует высокий риск распространения коронавируса. Между тем представители пенитенциарной системы утверждают, что в их учреждениях приняты меры против коронавируса.

PLATON . ASIA . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Запас прочности» — Без выступления главы государства было ясно, что одним месяцем ЧП и несколькими городами карантин в стране вряд ли может быть ограничен. Но заявления о сравнительно долгосрочной помощи государства гражданам и малому бизнесу, в частности ежемесячные выплаты пособий и отсрочка по некоторым налогам до полугода намекают на то, что 15 апреля ни о каком снятии ограничений и запретов говорить не приходится. Даже сами медики говорят, что к этому времени мы можем только достичь пика выявленных носителей коронавируса — и это в лучшем случае. Думается, при идеальном раскладе побыть в режиме «ограничения свободы» придется еще месяц.

CAMONITOR . KZ . «Вырвется ли Казахстан из орбиты интересов России?» — Борьбу за выживание, вызванную пандемией коронавируса и общемировой экономической стагнацией, каждая страна сегодня ведет в одиночку. Даже внутри такого тесного интеграционного объединения, как ЕАЭС, не наблюдается должной координации усилий, что фактически ставит под вопрос смысл его существования. Перед лицом кризиса страны, входящие в союз, ведут себя как лебедь, рак и щука. Пока одни предлагают открыть границы, другие уповают на то, что ослабленная Россия уже не сможет, как прежде, удерживать партнеров по ЕАЭС в орбите своих интересов. И тут впору задаться вопросом: а есть ли будущее у этого объединения после карантина?

«Журналистика «трусливых зайчиков»: в чем проблема казахстанских СМИ?» — Несколько лет назад один из депутатов нижней палаты парламента Казахстана назвал своих коллег «трусливыми зайчиками». И был на все сто прав. Но хотя тот созыв вскоре был распущен, депутатская «болячка» оказалась заразнее любого вируса: «трусливые зайчики» стали проявляться повсеместно – в чиновничьей среде, в гражданском обществе и, что особенно печально, в СМИ. Называются разные причины того, почему отечественных журналистов скосила эта «эпидемия». Одни бьют на то, что виной всему цензура. Разумеется, негласная. Другие кидают камни в систему государственного информационного заказа.

«BI Group будет судиться с теми, кто пишет фейки о желании компании навариться на пандемии» — Сегодня наши юристы подают заявление в полицию на возбуждение уголовного дела за распространение недостоверной, ложной информации. Пускай этим теперь занимаются соответствующие органы, ответственные понесут наказание. Мы же не хотим отвлекаться, у нас задача за две недели в три смены с минимальными затратами построить три госпиталя, чтобы помочь медикам спасти как можно больше наших граждан.

FORBES . KZ . «Кому выгодны новые изменения в энергосекторе страны: «бедным» нефтяникам или «богатому» государству» — В конце марта Министерство энергетики РК приняло постановление о трехмесячном запрете на ввоз бензина, дизельного топлива и керосина из РФ. В то же время был снят запрет на экспорт топлива из Казахстана в Россию. На первый взгляд, мотивы такого решения вполне оправданы – правительство принимает меры для недопущения переизбытка внутреннего рынка топливом в связи со снижением уровня потребления нефтепродуктов из-за мер, принятых в борьбе с коронавирусом, но в этом постановлении есть и другая сторона медали, считает экс-министр транспорта и коммуникаций РК, а также бывший руководитель АО «КазМунайГаз» и Казахстанского института нефти и газа Серик БУРКИТБАЕВ.

«Уроки коронавируса для медицинского сообщества и правительства» — Пандемия вскрыла ряд проблем в медицине. Мы публикуем видение эксперта в сфере здравоохранения Али НУРГОЖАЕВА по мерам, которые необходимо принять по мотивам пандемии. Повышение приоритета инфекционных заболеваний. Обеспечение доступности медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Корректировка общей ориентации системы здравоохранения. Защита медицинских работников.

«Стали ли казахстанцы больше пить, сидя на карантине?» — По словам представителей крупнейшего производителя крепкого алкоголя в Казахстане, компании Asia Waters, доля продаж крепкого горячительного казахстанского производства в марте в компании упала. В компании «Раимбек Алко», которая является одним из крупнейших дистрибьюторов зарубежной алкогольной продукции в Казахстане, констатируют: в целом спрос на горячительные напитки в марте 2020 к марту 2019 остался прежним.

365 INFO . KZ . «Карантин и дистанционное обучение обнажили минусы национального IT-менеджмента» — С 6 апреля школьники начнут новую учебную четверть в дистанционном режиме. То же самое предстоит студентам колледжей и вузов. Эксперимент решено проводить через американскую платформу Zoom. Однако из-за низкого качества интернета, а кое-где и из-за его полного отсутствия тысячи школьников останутся без знаний. Почему государство, активно занимаясь цифровизацией почти всех сфер жизнедеятельности, провалило эту работу в области образования?

TIME . KZ . «COVID-19: перекройте лазейки» — 28 казахстанских врачей заболели коронавирусом. По каждому случаю заражения проводится эпидемиологическое расследование. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ. По его словам, большинство заразившихся медиков работали на карантинных объектах, в стационарах и инфекционных больницах. Однако есть и случаи инфицирования не на рабочем месте. Они выделены в отдельную группу.

«Пропускная неспособность» — Ограничения, которые власти Восточного Казахстана вводят для пресечения распространения коронавируса, в Усть-Каменогорске и Семее обернулись столпотворением. Чтобы получить пропуска, без которых с 6 апреля нельзя будет выйти из дома, горожане вынуждены простаивать в огромных очередях.

LITER . KZ . «Казахстанские экспортеры зерна могут разориться без поддержки правительства» — Зерновые трейдеры, которые из-за запрета на импорт зерна не могут выполнить свои обязательства перед покупателями, просят у Правительства послаблений. О проблемах экспортеров зерна, связанных с невозможностью выполнить договорные обязательства, на платформе «Открытый диалог» первым рассказал директор ТОО «Новоишимская зерновая компания» Нурлан ГАББАСОВ. Только одна эта компания, расположенная в Северо-Казахстанской области, задолжала иностранным предприятиям миллиарды тенге. Казахстанское зерно от казахстанского экспортера ждут в Узбекистане, Кыргызстане и Афганистане.

KAPITAL . KZ . «Уильям Мозер: У Казахстана есть конкурентное преимущество» — Американские компании проявляют неподдельный интерес к сфере сельского хозяйства в Казахстане. Это одно из главных конкурентных преимуществ республики. И при правильных условиях и стимулах от государства на казахстанский рынок выйдет еще больше американских предприятий. Об этом в интервью рассказал посол США в РК Уильям МОЗЕР.

«Турбизнес в тисках пандемии: как выжить?» — Туристический бизнес уже около месяца находится в полной стагнации. Его работу подкосили коронавирус и закрытие границ Казахстана. Компании надеются на то, что государство освободит их от налогов на период ЧП и предоставит адресные субсидии. Такие меры помогли бы им пережить непростое время.

EHONEWS . KZ . «Максим Казначеев: Акорда оказалась в вилке непопулярных социальных решений» — Нынешние социально-экономические проблемы, вызванные введением чрезвычайного положения и карантина, а также снижением цен на нефть, вызывают дискуссии в обществе о путях дальнейшего развития страны и о возможных последствиях непопулярных решений президента и правительства. Известный казахстанский политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав сегодняшнюю политическую ситуацию и возможные перспективы — Проблема в том, что казахстанская экономика абсолютно не защищена от внешних шоков. А власти на протяжении более чем десяти лет не предпринимали шагов для минимизации внешнеэкономических рисков.

«Галым Нурпеисов: казахстанцы имеют конституционное право объединяться без создания юридического лица!» — В Казахстане участились задержания гражданских активистов, которых подозревают в создании незарегистрированных общественных объединений. В первую очередь в отделения полиции доставляют тех, кто засветился тем, что записал видео челлендж с призывом правительству уйти в отставку. Количество таких задержаний и административных судов уже пошло на сотни, судя по постам в социальных сетях, которые, кстати, активно отслеживаются правоохранительными органами. Но не все из правозащитников и юристов считают эту практику наказаний приемлемой и правомерной. В частности, известный адвокат и председатель дисциплинарной комиссии Алматинской областной коллегии адвокатов Галым НУРПЕИСОВ выступил с видео заявлением в котором он назвал эти задержания и скорые суды преследованием граждан за свои политические убеждения.

VOXPOPULI . KZ . «Дворник, дезинфектор, курьер: Как мы искали работу в Алматы во время карантина» — Эпидемия коронавируса оставила тысячи алматинцев и жителей области без работы, а значит, и без средств к существованию. Обещанные правительством 42 500 тенге — лишь временное подспорье: чтобы глобально решить проблему, как жить дальше, нужно рассчитывать на себя. Выбор не так богат: электронные биржи труда и объявления в газетах. Vox Populi решил выяснить, реально ли найти работу в условиях карантина.

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