Осадки и похолодание ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ — Осадки и похолодание ожидаются на большей части Казахстана 7-9 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В первые два дня большая часть территории Казахстана будет находиться во власти глубокого Атлантического циклона, который принесет обильные осадки с грозами, порывистый ветер, на юге республики возможно выпадение града», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно прогнозу, 9 апреля облака будут рассеиваться, ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха – это связано с европейским антициклоном.