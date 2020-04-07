Бесплатную землю компаниям с долей участия стран-членов ЕАЭС хотят предоставлять власти РК

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Правительство Казахстана намерено включить в перечень отечественных промышленных предприятий, которым земельные участки предоставляются в собственность на безвозмездной основе, предприятия, в которых участвуют государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Правительство Республики Казахстан постановляет: (…) внести в некоторые решения правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения в критериях отбора отечественных промышленных предприятий для включения в перечень отечественных промышленных предприятий, которым земельные участки предоставляются в собственность на безвозмездной основе, утвержденных указанным постановлением: (…) подпункт 2) изложить в следующей редакции: 2) предприятие без доли иностранного участия, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза», — говорится в проекте постановления правительства.

Также правительство намерено внести в данный перечень ТОО «KamLitKZ» (строительство чугунолитейного завода мощностью 50 тыс. тонн литых автокомпонентов в год в городе Костанай) и ТОО «TobolKZ» (строительство завода по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей, мощностью до 86 тыс. штук в год в городе Костанай).

Проект постановления будет находиться на общественном обсуждении до 21 апреля.