Акиматы ведут подготовку к выпуску облигаций для поддержки строительной отрасли РК

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ — Акиматы ведут подготовку к выпуску облигаций для поддержки строительной отрасли Казахстана, сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

«По поручению главы государства Национальным банком дополнительно для поддержания строительной отрасли в условиях кризиса и обеспечения занятости населения выделено Т180 млрд. Для получения данных средств акиматами ведется подготовка к выпуску облигаций. Выпуск облигаций запланирован на 7 апреля. Четыре региона (Нур-Султан, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская области) готовы выкупить облигации, 12 регионов на стадии реализации», — сказал Ускенбаев на заседании правительства во вторник.

Он попросил ускориться акиматы Алматы, Шымкента, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей.

«Атырауская область отказалась от реализации проекта. Всего кредитным жильем будет обеспечено 25,7 тыс. семей», — резюмировал Ускенбаев.