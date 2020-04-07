Алматы. 7 апреля. КазТАГ – АО «Международный аэропорт Алматы» совершит отчуждение недостроенного терминала и восьми земельных участков, передает корреспондент агентства.

«Разрешить АО «Международный аэропорт Алматы» совершить сделку по отчуждению стратегических объектов, указанных в приложении к настоящему постановлению, путем внесения вклада в уставный капитал ТОО «Алматы ЗТО», — говорится в постановлении правительства.

Речь идет о восьми земельных участках общей площадью около 14,3 га, а также недостроенном здании пассажирского терминала с частью бетонированной площадки (перрона и места для стоянки).

ТОО «Алматы ЗТО» был учрежден аэропортом Алматы в 2018 году.