Аэропорт Алматы совершит отчуждение недостроенного терминала и восьми земельных участков

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Алматы. 7 апреля. КазТАГ – АО «Международный аэропорт Алматы» совершит отчуждение недостроенного терминала и восьми земельных участков, передает корреспондент агентства.

«Разрешить АО «Международный аэропорт Алматы» совершить сделку по отчуждению стратегических объектов, указанных в приложении к настоящему постановлению, путем внесения вклада в уставный капитал ТОО «Алматы ЗТО», — говорится в постановлении правительства.

Речь идет о восьми земельных участках общей площадью около 14,3 га, а также недостроенном здании пассажирского терминала с частью бетонированной площадки (перрона и места для стоянки).

ТОО «Алматы ЗТО» был учрежден аэропортом Алматы в 2018 году.

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