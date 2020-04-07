Более 320 тыс. арестов отозвано с банковских счетов ИП и физлиц в Казахстане

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 320 тыс. арестов отозвано с банковских счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК.

«С 4 по 6 апреля текущего года органами государственных доходов отозвано более 320 тыс. арестов с банковских счетов ИП и лиц, занимающихся частной практикой, для возможности получения ими социального пособия в размере 42500 тенге», — говорится в сообщении во вторник.

В этой связи, отмечается далее, территориальные ДГД в ручном режиме отменяют распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам и инкассовые распоряжения, вынесенные в отношении физических лиц, состоящих на регистрационном учете в качестве ИП и лиц, занимающихся частной практикой, за исключением отнесенных к высокой степени риска.

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