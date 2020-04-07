Нур-Султан. 7 апреля. КзТАГ – Группа китайских медиков для борьбы с коронавирусом прибудет в Нур-Султан 9 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«Для врачей из КНР будет организован спецборт в начале апреля с прибытием в Нур-Султан. Прилет планируется на 9 апреля. Также вместе с делегацией ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи от КНР», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что миссия китайской делегации, в состав которой входят высококвалифицированные врачи с большим опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных коронавирусом, заключается в оказании консультативной методической помощи казахстанским медикам в борьбе с COVID-19, в том числе ознакомлении с китайским механизмом профилактики и контроля COVID-19, механизмами выявления и изолирования близких контактов, представлении рекомендаций к действующим клиническим протоколам лечения и другой помощи.

«Данная инициатива была предложена казахстанской стороной в целях реализации достигнутой договоренности в ходе телефонного разговора 24 марта президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином о всесторонней поддержке Казахстану от КНР в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19», — уточнили в минздраве.

Как уточнили в ведомстве, 7 апреля под председательством вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой состоялась онлайн встреча с представителями Комитета здравоохранения КНР и китайскими врачами.

«В ходе данной онлайн встречи стороны подробно обсудили программу пребывания китайской делегации в составе 13 экспертов следующих специальностей: пульмонология, инфекция, интенсивная терапия, эпидемиология, общественное здравоохранение и других в Казахстане; приоритетные направления сотрудничества, актуальные тематики тренингов по COVID-19 для казахстанских врачей, вопросы логистики и другое», — сказано в сообщении.