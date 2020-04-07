«Казахстан на карантине». «Пандемия может спровоцировать голод: готовы ли мы к этому?». «Может, мы и научились правильно мыть руки, но не научились критично воспринимать информацию»

Сетевой Казахстан 7 апреля 2020г.

VLAST . KZ . «Казахстан на карантине» — 19 марта на сперва облегченный вариант карантина ушли два самых больших мегаполиса страны – столица и Алматы, а с 30 марта стали закрываться и регионы. В этом материале мы попытаемся разобраться в региональных «карантинных» различиях и особенностях. В основном правила схожи, но есть некоторые нюансы.

«Кому в карантин трудиться хорошо?» — Первая неделя жесткого карантина в Алматы позади. Визуально количество пешеходов за это время сильно сократилось, а вот автомобильного трафика стало заметно больше. Люди двигаются. Пока одна часть трудоспособного населения отрезана от места работы и находится в карантинном заточении в городе или за его пределами, есть и те, кто не может бездействовать и продолжает работать. Мы поговорили с пятью представителями бизнеса – фермером, издателем, экспертом по безопасности и здравоохранению и владельцами точки быстрого питания – и обсудили, как пандемия, закрытые границы и строгий карантин повлияли на их бизнес-процессы.

INFORMBURO . KZ . «Айдос Сарым: Может, мы и научились правильно мыть руки, но не научились критично воспринимать информацию» — Известный казахстанский политолог рассуждает о коронавирусе, карантине, инфодемии, ковидиотизме и аналоговом мире — Мы видим, что значительная часть нашего общества – это граждане, которые проявляют не только законопослушание, но и высокую степень личной ответственности, гуманизма. Мы видим очень хорошие примеры укрепления солидарности, сопереживания, стремления помочь ближним. Мы видим, что власть в целом в эти дни начала работать так, как не работала уже много лет. Надеюсь, что в ближайшее время мы пройдём пик заболеваемости, и постепенно, регион за регионом, карантин будет сниматься, восстанавливаться нормальная, обыденная жизнь.

«Нацбанк резко снизил базовую ставку спустя четыре недели после её повышения. Почему?» — 6 апреля вступило в силу внеплановое решение Нацбанка о снижении базовой ставки с 12 до 9,5% годовых, о котором финрегулятор объявил в конце прошлой недели. Для многих снижение базовой ставки было неожиданным и неординарным решением: 10 марта Нацбанк объявил о повышении базовой ставки с 9,25 до 12%, отреагировав на сложную ситуацию на мировых рынках. 16 марта, когда в стране начал действовать режим ЧП, финрегулятор сообщил о сохранении базовой ставки на прежнем уровне.

MATRITCA . KZ . «Отечественный бизнес обратился к Президенту Токаеву с конкретными предложениями!» — При всей актуальности принимаемых мер, они охватили не все сферы, что, учитывая сжатые сроки, было неизбежно. За счёт огромного труда постепенно зарождалось промышленное производство Казахстана, формировались наши, пока ещё немногочисленные фабрики и заводы. И именно наши коллективы, являются фундаментом индустриального будущего страны, основой самодостаточности и прекращения зависимости от импорта. Потому что основа любого производства – это не здания и станки, а именно наши люди, подготовленные годами кадры. И всё это сейчас под угрозой исчезновения.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Урбанизация или кризис в региональной политике» — Пандемия коронавируса и обвал цен на нефть родили для нас особый кризис – биоэкономический. Это уникальное и оттого вдвойне сложное испытание имеет свою полезную сторону, заставляя пересмотреть ряд стратегий, высвечивая не замечаемые ранее просчеты. Коммунисты неоднократно выступали за корректировку региональной политики, ориентированную на ускоренную урбанизацию любой ценой, рост агломераций, переселение в мегаполисы и закрытие сел, как бесперспективных. Предлагали в этой связи пересмотреть новую программу развития регионов. Правительство отказало, ссылаясь на то, что все у нас идет в русле мировых трендов. Но нынешняя ситуация на деле доказывает, что и тренды совсем не такие, и риски нашей региональной политики просто огромные.

CARAVAN . KZ . «Пандемия может спровоцировать голод: готовы ли мы к этому?» — Пандемия может спровоцировать голод, считает Организация по продовольствию и сельскому хозяйству ООН. Пока ситуация остается под контролем благодаря тому, что в большинстве стран созданы запасы продовольствия. Сможет ли Казахстан обеспечить себя едой? Министерство сельского хозяйства считает, что Казахстан полностью обеспечивает себя по товарам: мука, яйцо куриное, крупы, картофель, баранина, хлеб, огурцы, свекла, конина, свинина, лук репчатый, молоко, говядина, морковь, капуста, томаты, макароны, кисломолочная продукция, растительное масло. Проблемы есть по производству яблок (обеспеченность – 69 процентов), рыбы (62 %), сахара (54 %), сыров и творога (58 %), колбас (61 %) и мяса птицы (51 %).

«Суды в период карантина: преступлений стало меньше, а семейных споров больше» — Судопроизводство в Казахстане становится дистанционным. Теперь все дела могут быть рассмотрены в режиме онлайн. Но в условиях чрезвычайного положения служители Фемиды призывают людей либо отложить разбирательство до завершения карантина, либо примириться, не дожидаясь суда — В эти дни суды, в частности, следственные и административные, свою работу не прекращают, ведь в их подсудность входит рассмотрение дел, не терпящих отлагательства, – сообщил пресс-секретарь Верховного суда Айдос САДУАКАСОВ.

«Феминистки и лесбиянки признались, как влияет карантин на положение женщины в Казахстане» — Глава общественного фонда «НеМолчи.KZ» феминистка Дина ТАНСАРИ рассказала корреспонденту с какими опасностями могут столкнуться женщины во время карантина. Дина поделилась официальной статистикой правонарушений. Зафиксировано, что каждый день в Казахстане 218 женщин избивают домашние агрессоры – их мужья, свекрови, отцы, сёстры мужа. Девятерых казахстанок в месяц доводят до самоубийства. Четверых в день насилуют. Правозащитница уверена, что во время карантина ситуация ухудшится.

AZATTYQ . ORG . ««Позвонил в скорую и сказал, что «избили неизвестные»». История подвергшейся насилию» — Бывший муж Айнагуль был взят под арест спустя 21 день после того, как женщине были нанесены увечья — когда в соцсети распространились ее фотографии с изрезанным лицом, вызвавшие большой всплеск реакций. Сама она говорит, что теперь живет с чувством постоянного страха.

«Из закрытого на карантин села можно вывезти только труп» — Жилой массив «20 лет Независимости» расположен в Абайском районе на окраине Шымкента. Коронавирус был диагностирован у 24-летнего местного жителя. 24 марта он приехал на автобусе из Нур-Султана. Позднее стало известно об инфицировании его 51-летней матери. После этого жилмассив сразу закрыли на карантин. Все люди, близко контактировавшие с двумя зараженными коронавирусом, изолированы. Пятеро членов семьи находятся в городской инфекционной больнице. В настоящее время мать и сын чувствуют себя хорошо, идут на поправку.

TIME . KZ . «Каникулы — по расписанию» — Министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ подвел итоги первого дня начавшейся четвертой, дистанционной, школьной четверти, а также рассказал, почему ее нельзя перенести на лето. Глава МОН не без удовлетворения объявил, что 6 апреля электронная система «Кунделик» побила абсолютный рекорд по посещениям, набрав за один день более 32 млн сессий, а работали в ней 2,2 млн детей. Кроме этого по программе «Дарын-online» учились более 300 тысяч школьников, а более 400 тысяч учащихся использовали платформу Bilimland. Всего к дистанционному обучению приступили более 3 млн школьников.

«Зона особого внимания» — Коронавирус запер на карантин самый большой регион страны. Со вторника вся Карагандинская область начинает жить в новых особых условиях. Главный санврач региона Канат АСКАРОВ усилил режим карантина. Обоснованно жесткие правила теперь касаются не только жителей Караганды, Темиртау, Абая, Сарани и Шахтинска, но и сельчан из поселков Доскей, Уштобе, Ботакара, Кокпекты, им. Габидена Мустафина и Петровка. В остальных населенных пунктах шахтерского края будут действовать менее суровые ограничения. При всей чрезвычайности ситуации местные власти постарались сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, насколько это сейчас возможно.

«Продукты, без которых нам не жить» — В Казахстане установлены предельные цены на социально значимые продукты питания: хлеб, муку, говядину, гречку и ряд других. За нарушение этой нормы магазины могут оштрафовать на суммы от 265 100 до 530 200 тенге.

CAMONITOR . KZ . ««Антисептический» ажиотаж в Казахстане: кто и что за этим стоит?» — Вспышка коронавирусной инфекции в Казахстане вскрыла массу проблем на отечественном рынке дезинфицирующих средств, с которыми компаниям-производителям приходится бороться, по сути, в одиночку. Особенно их беспокоят резкие скачки цен и наплыв контрафактной продукции, которая может нести серьезный вред здоровью граждан. Помочь разобраться в причинах и последствиях сложившейся на рынке ДС ситуации, мы попросили генерального директора ТОО «Производственный комплекс «Аврора» Данияра АЛШАНБАЕВА.

KURSIV . KZ . «Почему с интернетом в Казахстане все в порядке» — С начала действия режима чрезвычайного положения в стране трафик передачи данных в сети группы компаний АО «Казахтелеком» вырос на 20%, однако на качестве услуг, предоставляемых казахстанским пользователям сети интернет это никак не сказалось: по словам главного директора по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлана МЕЙРМАНОВА, оператор оперативно сумел подготовиться к резкому увеличению трафика.

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