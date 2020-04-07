Только 5,5 тыс. человек из 11 тыс. обратившихся получили продуктовые корзины в Алматы

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Только 5,5 тыс. человек из 11 тыс. обратившихся получили продуктовые корзины, сообщила руководитель управления социального благосостояния города Рахат Шимашева.

«Нуждающимся оказывается социальная помощь в виде продуктовых наборов, гигиенических средств. За счет спонсорских средств на сегодня такие корзины и наборы получили порядка 5,5 тыс. человек. Обратилось 11 тыс. человек, в основном все просили продуктовую корзину, из них 5,5 тыс. на сегодняшний день получили, остальные вопросы тоже рассматриваются», — сказала Шимашева на брифинге во вторник.

При этом она заверила, что в ближайшие один-два дня остальные обратившиеся тоже получат продуктовые корзины.

«Ежедневно 400-500 корзин мы обеспечиваем. Если жители, которые сегодня обратились, не получили, то завтра-послезавтра однозначно они все получат», — пояснила она.

По ее словам, среди обратившихся за получением продуктовых корзин – одиноко проживающие пенсионеры, обслуживающиеся на дому, многодетные матери.