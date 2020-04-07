IT-компании в Казахстане не финансируются в банках

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане финансироваться в банке IT-компании очень сложно из-за отсутствия твердых залогов, сообщил СЕО Silkway Ventures Group Алексей Сидоров.

«Получить финансирование в банке любой из IT-компаний в Казахстане очень сложно, за исключением совсем уже крупных, устоявшихся (…) из-за отсутствия твердых залогов», — сказал Сидоров на онлайн-совещании по обсуждению текущей ситуации в IT-сфере во вторник.

По его словам, проблемы финансирования IT-компаний в Казахстане каждый решает по-своему.

«Chocofamily – путем размытия своего капитала, привлекая новых инвесторов, кто-то перекредитовывается на тендерных контрактах, берет очень дорогие деньги у физлиц. Сейчас мы все столкнемся с кризисами ликвидности, у нас у всех не будет хватать оборотного капитала», — прогнозирует эксперт.

Но, по его информации, у IT-компаний есть другие активы: дебиторская задолженность – долги контрагентов перед организацией, деньги, которые еще ей не вернули, деньги в обороте, товары и материальные запасы.

«Предлагаю обратиться к регулятору и открыть диалог, который может привести к тому, что мы получим некую нормативную базу как IT-сектор, которая позволит банкам второго уровня кредитовать IT-сектор и применять пруденциальные нормативы, которые бы учитывали нашу отраслевую специфику», — сказал спикер.

В стране, по его данным, есть компании, не IT, которые свои оборотные средства дают в залог и получают краткосрочное финансирование.

«Проблема в основном, в том, что это делает очень крупный бизнес, который в основном занимается сырьем, ископаемыми»,- уточнил эксперт.

Банки, по его мнению, еще не научились работать с IT-компаниями потому что это – сектор молодой и быстрорастущий, а регуляторика банков не позволяет им это делать.

«Предлагаю открыть диалог с регулятором, с АФК (ассоциацией финансистов Казахстана) и попытаться до них донести, что нет необходимости брать залоги у IT-компаний потому, что их не будет и ликвидность, на самом деле, не такая высокая. У нас – куча других ликвидных активов. Моя идея не в том, чтобы помочь рефинансировать, а – чтобы создать доступ к новому финансированию IT-компаний»,- резюмировал Сидоров.