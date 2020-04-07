Долю казахстанского содержания в строительстве жилья планируется увеличить до 95% – Мамин

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Долю казахстанского содержания в строительстве жилья планируется увеличить до 95%, заявил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«В рамках программы льготного кредитования «Экономика простых вещей» уже реализуется 33 проекта отечественной стройиндустрии на Т178 млрд. Их ввод позволит увеличить долю казахстанского содержания в жилищном строительстве до 95% и создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест», — сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

Общий контроль за своевременным вводом проектов поручен вице-премьеру Роману Скляру.

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