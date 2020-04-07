ЕНПФ о поручении Токаева об индексации выплат: Расчет по графику фонда останется прежним

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Расчет пенсионных выплат по графику АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) останется прежним, сообщает пресс-служба фонда, комментируя поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об индексации пенсий и пособий.

«Порядок расчета пенсионных выплат по графику из ЕНПФ, регламентированный правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ, утвержденными постановлением правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года №1042, остается прежним», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В ЕНПФ пояснили, что поручение президента страны об индексации пенсий и пособий в размере 10% касается выплат за счет средств республиканского бюджета.

«В случае пересмотра на законодательном уровне величины прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, соответственно, увеличатся размеры минимальных выплат и единовременной выплаты из ЕНПФ», — добавили в фонде.

31 марта президент Токаев сообщил, что в связи с увеличением инфляции он поручил индексировать на 10% пенсии, государственные пособия и социальную помощь, в связи с чем, по его словам, для повышения доходов указанных категорий граждан будут выделены более Т200 млрд. 1 апреля министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сообщил, что индексация пенсионных выплат и государственных соцпособий на 10% будет произведена с апреля. 6 апреля МИА КазТАГ назвало новые планируемые размеры базовой и минимальной пенсий, МРП и величины прожиточного минимума в Казахстане на 2020 год. Вместе с тем, о предстоящих поправках в бюджет стало известно 9 марта по итогам совещания по экономической ситуации в стране, которую провел Токаев в связи с пандемией коронавируса.