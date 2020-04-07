Госкомпании расторгают контракты с местными IT-компаниями под предлогом форс-мажора – НПП

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Государственные компании расторгают контракты с местными IT-компаниями под предлогом форс-мажора, сообщил председатель комитета информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Болат Башеев.

«В Казахстане государственные компании и частный сектор расторгают контракты с местными IT-компаниями под предлогом форс-мажора. Расторжение контрактов в связи с форс-мажором – это 70% проблем IT-компаний, которые работают в секторе В2В и B2G. Нужны какие-то решения», — сказал Башеев на онлайн-совещании по обсуждению текущей ситуации в IT-сфере во вторник.

По его словам, действующие контракты в В2В и B2G (business-to-government) секторах разрываются, а будущие – отменяются.

«Консолидированная проблема звучит примерно так: условно, «Мангистаумунайгаз» предупреждает, что расторгает контракт и будущий – не заключает из-за цены на нефть или ситуации ЧП. Так же может сложиться и с госорганами. Действующие контракты хотят расторгнуть в связи с форс-мажором», — добавил Башеев.

Председатель комитета предложил внести в список краткосрочных мер, утвержденный постановление КПМ (канцелярии премьер-министра) 16 марта по ускоренному закупу, программное обеспечение.

«Из краткосрочных мер то, что сейчас поможет компаниям, работающим секторе В2В и B2G – это включить в этот список программное обеспечение», — предложил Башеев.