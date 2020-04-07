Назван режим работы «Казпочты» в период ЧП

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов назвал режим работы почтового оператора в период чрезвычайного положения (ЧП).

«Время работы (график в Нур-Султане и Алматы – КазТАГ) с 10.00 до 16.00. Сокращен режим работы отделений в Алматинской, Северо-Казахстанской областях, городе Караганды до 16.00, в остальных регионах до 17.00», — сообщил Сарсенов во вторник в СЦК.

Также он добавил, что режим отделений во всех регионах размещен на сайте post.kz.