«Казпочта» обещает запустить услугу по онлайн-открытию счета для получения Т42,5 тыс.

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов пообещал запустить услугу по онлайн-открытию счета для получения пособий в размере 42500 тенге.

«Для вашего удобства в данный момент мы прорабатываем возможность запуска услуги по онлайн-открытию счета и выпуску виртуальной карты для получения пособий», — сообщил Сарсенов во вторник в СЦК.

О запуске услуги он пообещал сообщить в ближайшее время.

3 апреля сообщалось, что казахстанцы массово штурмуют здания государственных органов, отделения АО «Казпочта» и банков из-за пособия в Т42,5 тыс