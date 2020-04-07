Назарбаев отметил значимость качественной реализации поручений Токаева

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил значимость качественной реализации поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Елбасы.

«Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Аскаром Маминым. (…) Елбасы отметил значимость качественной реализации поручений главы государства», — говорится в сообщении во вторник.

По словам Назарбаева «важно довести все начинания президента до людей на местах».

Также в ходе встречи первый президент Казахстана подчеркнул, что благодаря принятым мерам удалось снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

«Хочу отметить слаженную работу медицинских работников. В непростых условиях свою эффективность показывают и правоохранительные органы. Активно работает правительство и местные исполнительные органы», — сказал Елбасы.

В то же время он акцентировал внимание на необходимости обеспечения экономической безопасности в сложившейся ситуации.

«Экономическая ситуация в мире сложная. Но по итогам I квартала показатели нашей страны неплохие. Однако следует учесть, что последствия карантина еще не в полной мере отразились на экономических показателях страны. Важными остаются вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения населения продовольствием. Сейчас нужно думать о том, что мы будем делать в посткризисный период. Экономика снизится, и, скорее всего, последствия будут более тяжелыми, чем после кризиса 2008 года», — сказал первый президент РК.

Назарбаев отметил своевременность выделения $10 млрд из средств Национального фонда и резерва правительства для поддержки отечественной экономики.

В свою очередь Мамин проинформирова Назарбаева о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и обеспечению социально-экономической стабильности.

В завершение встречи первый президент РК подчеркнул актуальность реализации программ, направленных на развитие несырьевых секторов экономики.

«И не такие трудности мы переживали. Эти трудности мы тоже преодолеем. Самое главное – это единство и спокойствие нашего народа. Я считаю, что правительство работает эффективно. Завтра я опубликую свою статью с обращением к народу Казахстана. Сейчас тяжело всему миру. Пик еще не пройден. Поэтому нам нужно проявить выдержку и терпение, сохранив уважение друг к другу», — сказал Назарбаева.