Почти 85,5 тыс. казахстанцев получили ЭЦП удаленно – Оспанов

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Почти 85,5 тыс. казахстанцев получили электронную цифровую подпись (ЭЦП) удаленно, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аблайхан Оспанов.

«Первый механизм получения услуг через сайт электронного правительства – посредством ЭЦП. В связи с закрытием ЦОНов, конечно, возникли вопросы, как получить ЭЦП. Мы этот вопрос решили. ЭЦП можно получить в электронном виде путем биометрической идентификации лица и одноразового пароля. Этот механизм сегодня запущен. Уже сегодня 85 461 ЭЦП были получены физическими лицами. Буквально недавно мы запустили аналогичный механизм для юридических лиц. Уже сегодня 1 337 ЭЦП получили юридические лица дистанционно», — сказал Оспанов на пресс-конференции, посвященной работе интернета и портала электронного правительства в период ЧП, в СЦК во вторник.