Порядка 10 млн активных ЭЦП имеется на руках казахстанцев – МЦРИАП

Новости 62 0

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Порядка 10 млн активных электронных цифровых подписей (ЭЦП) имеется на руках граждан Казахстана, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов.

«Хочу напомнить, что срок действия ЭЦП, если получаете через компьютер на файловом носителе, составляет один год, а если записываете ЭЦП на удостоверение личности, то три года. На сегодняшний день порядка 10 млн активных ЭЦП имеется на руках граждан. Но есть проблема. Если гражданин забывает, где у него находится ЭЦП, он хочет получить его еще раз», — сказал Оспанов на брифинге во вторник.

Похожие материалы:

  1. Более 60 тыс. казахстанцев уже получили на свои карточки пособие Т42,5 тыс.
  2. Более 50 казахстанцев вывезли из Литвы
  3. Задержано 25 наиболее активных участников массовых беспорядков в Кордайском раойне
  4. Почти 85,5 тыс. казахстанцев получили ЭЦП удаленно – Оспанов
  5. Порядка 6 тыс. казахстанских туристов были возвращены из-за рубежа

Новости партнеров

Загрузка...