Порядка 10 млн активных ЭЦП имеется на руках казахстанцев – МЦРИАП

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Порядка 10 млн активных электронных цифровых подписей (ЭЦП) имеется на руках граждан Казахстана, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов.

«Хочу напомнить, что срок действия ЭЦП, если получаете через компьютер на файловом носителе, составляет один год, а если записываете ЭЦП на удостоверение личности, то три года. На сегодняшний день порядка 10 млн активных ЭЦП имеется на руках граждан. Но есть проблема. Если гражданин забывает, где у него находится ЭЦП, он хочет получить его еще раз», — сказал Оспанов на брифинге во вторник.