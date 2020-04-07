Алматы. 7 апреля. КазТАГ – С 16 зон очага коронавируса сняты ограничительные меры в Алматы, сообщает официальный ресурс властей города, посвященный ситуации с COVID-19.

«Сняты ограничительные меры с 16 зон очага по следующим адресам: Алатауский район — мкр. Заря Востока, ул. Сары-ой, 234; мкр. Аккент, 7. Алмалинский район — ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7. Бостандыкский район — ул. Тургут Озала, 242. Медеуский район – ул. Зенкова, 59; ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; ул. Достык, 111. Жетысуский район – ул. Енликгул, 34а. Турксибский район – мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас Канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63а; Ганибет, 276», — говорится в сообщении во вторник.