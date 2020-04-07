Талдыкорган. 7 апреля. КазТАГ – Ограничительные меры значительно усиливают по всему периметру Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

В частности, главный санврач области постановил:

1. Продолжить ограничительные меры на территории Алматинской области до окончания срока чрезвычайного положения в Республике Казахстан. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции «COVID-19».

2. Установить границы ограничительной зоны по периметру территории Алматинской области.

3. Акимам районов и городов, департаменту полиции и другим задействованным службам Алматинской области обеспечить:

1) по периметру территории области, граничащей с другими областями, установить посты из числа полицейских (военных, военнообязанных и других), медицинских работников, специалистов для дезинфекционной обработки транспорта, с проведением бесконтактной термометрии и анкетированием прибывающих на посты лиц. При необходимости допускается установление военизированных мобильных постов.

2) остальным районам и городам организовать посты на въезде и выезде с дезинфекцией транспорта;

3) службы, задействованные на постах, обеспечить необходимыми условиями для соблюдения личной гигиены, средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки, защитные очки и/или экраны) и довольствием;

4) проезд по «зеленому коридору» с предъявлением подтверждающих документов для грузовых и транзитных перевозок любых типов грузов, включая строительную, дорожно-строительную специализированную, сельскохозяйственную и медицинскую технику. Транспортные средства могут быть загружены или порожние. В одной единице транспорта не более 2-х человек, включая водителя.

5) ограничение перемещения личного транспорта, другого транспорта и людей по территории Алматинской области и внутри населенных пунктов, в том числе между районами и городами области, из карантинных зон Республики Казахстан, за исключением:

-граждан иностранных государств, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан, при их выезде или транзитном переезде из/через Алматинскую область в соответствии с действующими Постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

— лиц, направляющихся в медицинские организации, в ближайшие магазины и аптеки;

— лиц и транспорта служб доставки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, средств защиты и гигиены, горюче-смазочных материалов, запасных частей транспортных средств, производственного оборудования и т.п.;

— лиц и транспорта коммунальных, аварийных служб (электро-, газо-, водо- и теплоснабжение), уборки мусора, связи и коммуникаций, а также сотрудники и транспорт управления сетями коммуникаций и технической поддержки телеком-операторов, организаций по перевозке грузов (авиа-, железнодорожным и автотранспортом) и специализированного транспорта, необходимого для обеспечения жизнедеятельности региона, при наличии справки с места работы;

— лица и транспорт организаций, работающих в период ограничительных мер, перевозящих сотрудников, в том числе на легковом транспорте не более 3-х человек, и на автобусах, при наполняемости не более 40% салона с рассадкой пассажиров раздельно (не менее 1 метра между пассажирами);

-работников медицинских организаций вне зависимости от форм собственности, военнослужащих, государственных и правоохранительных органов, а также их подведомственных учреждений, ветеринарной, дезинфекционной и противочумной служб, лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции (COVID-19) и других организаций, задействованных в проведении мероприятий ограничительных мер при наличии справки с места работы или служебного удостоверения;

— сотрудников официальных средств массовой информации при наличии редакционного задания;

— работников строительных, дорожных организаций и необходимых специалистов, задействованных в строительстве государственных объектов;

— лиц и транспорта специализированных инкассаторских служб (при наличии соответствующих знаков и разрешительных документов);

— жителей Алматинской области, возвращающихся из других регионов РК или иностранных государств, с соблюдением требований действующих Постановлений главного государственного санитарного врача РК, без дальнейшего перемещения;

— автотранспорта похоронных процессий с максимальным количеством сопровождающих лиц не более десяти человек;

— лиц по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

— заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;

-письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

6) приостановление деятельности гражданских аэропортов, районных, городских автовокзалов, автостанций, осуществляющих перевозку людей, запрещениемеждугородних, межрайонных автобусных сообщений, а также частного извоза, за исключением официальных служб такси, а военным аэропортам не принимать пассажирские борта;

7) приостановление работы торговых объектов непродовольственного назначения, бизнес-центров, интернет и компьютерных клубов, игорных заведений, продовольственных рынков (кроме мясных павильонов) и непродовольственных рынков, проведение ярмарок, уличной торговли;

8) приостановление деятельности детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности;

9) запрет на посещение мест массового скопления населения (парки, скверы, набережная, спортивные площадки, придомовые детские площадки) с установкой полицейского поста;

10) приостановление деятельности объектов религиозного назначения (мечети, церкви, объединения и др.);

11) работу продуктовых магазинов и аптек в обычном режиме с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом;

12) реализацию хлебобулочных и кондитерских изделий только в упакованном виде;

13) ограничение передвижения граждан старше 65-ти лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов. В случае отсутствия доставки разрешается передвижение за товарами первой необходимости, медикаментами и пенсионными выплатами;

14) запрет на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых;

15) запрет нахождения в общественных местах группами более 3-х человек, кроме людей из одной семьи;

16) запрет семейных мероприятий с приглашением гостей в домашней обстановке;

17) проведение похоронных мероприятий не более тридцати человек с сохранением дистанции не менее двух метров;

18) запрет нахождения без масок в местах массового скопления людей, в общественном транспорте.

4.Управлению здравоохранения Алматинской области (Ысқақ Б.) обеспечить:

1)работу медицинских сотрудников с больными и подозрительными на коронавирусную инфекцию в костюмах высокой степени биологической защиты, в остальных случаях, в том числе на постах, обязательное использование масок, одноразовых перчаток, защитных очков (экранов), халатов;

2) подвоз медицинских работников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой;

3) условия для проживания медицинских работников инфекционных и провизорных стационаров;

4) ежедневный обзвон лиц состоящих на «Д» учете, беременных и пожилых с целью раннего выявления и изоляции лиц с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции;

5) сортировку пациентов с признаками пневмонии, ОРВИ, катаральными явлениями и температурищих через фильтры, минуя приемный покой стационара и основной вход поликлиники, которые имеют отдельный вход/выход на улицу;

6) ограничение планового приема в стационарах и поликлиниках;

7) организацию работы по проведению экспресс-тестирования, подлежащего контингента.

4.1. Управлению здравоохранения Алматинской области и областной станции скорой и неотложной медицинской помощи обеспечить доставку больных с клиникой, не исключающей заболевание КВИ (наличие кашля, насморка, потеря вкусовых ощущений, одышки, повышенной температуры, диареи), транспортировать незамедлительно в ближайший провизорный стационар.

5.Приостановить деятельность следующих объектов:

— крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, центров семейного отдыха, универсальных и непродовольственных рынков, в том числе расчетно-кассовых отделений банков и других объектов, расположенных в этих зданиях, за исключением продовольственных отделов и аптек, работа которых должна быть продолжена в обычном режиме;

— обменных пунктов, кроме расположенных в банках;

— гостиниц, хостелов, кроме объектов, задействованных для размещения лиц участвующих в ограничительных мероприятиях, и лиц, помещенных на карантин;

— объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, столовые, донерные, бары), за исключением организации онлайн-заказов и доставки в соответствии с действующими Постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

— ночных клубов, кальянных;

— образовательных центров, кружков, арт-клубов, мест детского досугa и др.;

— развлекательных объектов (интернет-клубы, букмекерские, бильярдные, караоке, PS-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.);

— спортивных объектов всех форм собственности (фитнес, йога, бассейны, тиры, стрельбища и др.);

— объектов сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, СПА, массажные центры, общественные бани, сауны и др.);

5.1. Не подлежат временному приостановлению деятельности следующие объекты:

медицинские организации, в том числе стоматологические, вне зависимости от форм собственности;

— промышленные, производственные предприятия и объекты жизнеобеспечения (тепло, энерго-, водоснабжение, питания и др.);

— связанные с проведением весенне-полевых, сельскохозяйственных, строительных и дорожных работ;

— аптеки, в том числе ветеринарные и продуктовые магазины, работа которых может продолжиться в обычном режиме;

— по реализации запасных частей транспортных средств, при условии, что отпуск товаров будет производиться только по предварительным заказам, без непосредственного посещения магазина, с выдачей заказанных товаров по прибытию покупателей;

— по реализации семян, рассады, минеральных удобрений, при условии, что отпуск товаров будет производиться только по предварительным заказам, без непосредственного посещения магазина, с выдачей заказанных товаров по прибытию покупателей;

— официальные службы такси. Для этого транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси) и предоставлениеминформации о личности водителя на видном пассажиру месте (паспортные данные водителя, данные предприятия, номер телефона, название, номер автомашины). Заполняемость легкового транспорта должна быть не более трех человек (включая водителя), за исключением членов одной семьи. Усилить- требования к соблюдению санитарно-гигиенических мер. Водители обязаны после каждой перевозки людей проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств, дверных ручек и внутри салона, должны использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки), с учетом периодичности замены каждые 3 часа, а также антисептики для обработки рук.

общественный транспорт внутри населенных пунктов. Наполняемость городского и районного автобусов должна быть не более 40% посадочных мест. Запрещается нахождение в общественном транспорте без защитных масок. Проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта после каждого рейса, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день).

— склады временного хранения, лица и организации, обеспечивающие их работу;

— отдельно расположенные объекты почтовой связи и банки второго уровня в обычном режиме с усилением санитарно-дезинфекционных мер и соблюдением дистанции между посетителями не менее 1 метра;

— объекты оптовой торговли строительными материалами, при условии что отпуск товаров будет производиться только по предварительным заказам, без непосредственного посещения магазина, с выдачей заказанных товаров по прибытию покупателей;-

автозаправочные станции (АЗС);

— организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность с усилением санитарно-дезинфекционного режима, а при торговых домах (центрах) с организацией отдельного входа (ограничение времени работы с 09-00 до 14-00.ч.);

— отдельно расположенные станции технического обслуживания;

— объекты ритуальных услуг, кладбища.

5.2. Объектам, функционирующим на время ограничительных мер необходимо соблюдать следующий санитарный и дезинфекционный режим:

— установить санитайзеры для обработки рук на входе и выходе;

— использовать одноразовые маски и перчатки всем сотрудникам;

— обрабатывать полы и все поверхности столов, полок, стульев, поручней лестниц, дверейдезинфекционными средствами согласно инструкции к применению не менее 3-х раз в день;

— не допускать нахождение посетителей без масок;

— обеспечить соблюдение социальной дистанции посетителей не менее 2-х метров.

6. Субъектам, производственных промышленных объектов, а также объектов жизнедеятельности области, указанные в пункте 5.1 данного постановления, необходимо:

1) организовать подвоз работников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой после каждого рейса;

2) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект с применением дезинфицирующих средств;

3) установить во всех производственных помещениях санитайзеры для обработки рук;

4) перед каждой сменой в пункте пропуска объекта проводить измерение температуры с регистрацией в журнале наблюдения;

5) при выявлении лиц с подозрением на заболевание вирусной инфекцией (наличие кашля, насморка, потеря вкусовых ощущений, одышки, повышенной температуры, диареи) вызывать 103;

6) проводить влажную уборку и проветривание помещений не менее 3-х раз в день с применением дезинфицирующих средств;

7) в пунктах питания предприятий соблюдать следующие мероприятия:

— запретить самообслуживание;

— обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

— не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и т.д.).

6. Субъектам (объектам) предпринимательства, в сфере общественного питания:

1) осуществлять деятельность только посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя в одноразовой упаковке;

2) обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

3) не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и т.д.);

4) на входе и выходе установить санитайзеры для обработки рук;

5) проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев, поручней эскалаторов, лестниц, дверей, полов, вести усиленную дезинфекционную уборку туалетов, в том числе надворных, каждые 3 часа работы и по окончанию рабочей смены.

8. Департаменту полиции и районным, городским управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) при выявлении нарушений либо невыполнении вышеуказанных требований незамедлительно принимать меры согласно действующему законодательству РК в условиях чрезвычайного положения;

2) поиск контактных с больными COVID-19 и прибывающих из других регионов по предоставлению сведений из органов санитарно-эпидемиологической службы;

3) охрану провизорных, карантинных стационаров и лиц, находящихся на домашнем карантине, с недопущением нарушения общественного порядка;

9. Управлению внутренней политики области и средствам массовой информации:

1) усилить разъяснительно-просветительную работу с акцентом на профилактику заражения коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 в домашних условиях, меры личной профилактики и тактику поведения в случае заболевания;

2) размещать достоверную информацию для населения из официальных источников (coronavirus2020.kz. anti-corona.kz, официальные сайты Правительства, Министерства здравоохранения и акиматов).

10. Департаменту по чрезвычайным ситуациям области, Департаменту полиции области, местным полицейским службам:

1) провести разъяснительную работу с акцентом на профилактику заражения коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 в домашних условиях, меры личной профилактики и тактику поведения в случае заболевания путем объезда населенного пункта на автотранспорте с громкоговорящей связью.

11. Настоящее Постановление довести до сведения всех заинтересованных органов, ведомств, население проинформировать через СМИ и социальные сети.

12. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, субъектами предпринимательства, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

14. Считать утратившим силу Постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области №4 от 30.03.2020 года «Об усилении ограничительных мер в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» на территории Алматинской области», с момента вступления в силу настоящего постановления.

15. Настоящее постановление вступает в силу с 08.00 часов 8 апреля 2020 года.