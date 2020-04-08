Цена дизтоплива для сельхозпроизводителей на 13-15% дешевле рыночной

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Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Цена дизельного топлива для сельхозпроизводителей (СХТП) на 13-15% дешевле рыночной, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

«С учетом средних расходов операторов цена (дизтоплива для сельхозпроизводителей – КазТАГ) составляет Т165 за литр, что дешевле на 13-15% от рыночной стоимости», — сказал Сапаров на пресс-конференции, посвященной весенне-полевым работам, в среду.

Она напомнил, что в рамках исполнения поручения главы государства министерством энергетики с 1 апреля установлена среднерыночная цена на дизельное топливо: с НПЗ – Т174 тыс. за тонну, или Т144 за литр.

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