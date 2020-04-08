Сокращение пассажиропотока на автобусах Алматы не влияет на зарплату водителей – акимат

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Сокращение пассажиропотока на общественном транспорте (ОТ) Алматы не влияет на зарплату водителей, сообщил руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

«Пассажиропоток на ОТ сократился на 80%, но это не влияет на зарплату водителей», — сказал Телибаев на брифинге в среду.

По его словам, из 1616 автобусов сегодня на линию выходит 999 машин, пассажиропоток на одну машину составляет 107 человек в день или 25 на один рейс, в среднем одновременно в одном автобусе находится не более 12 человек.

«Учитывая падение доходов автобусных парков, рассматривается вопрос закупа для них ГСМ, наши расчеты на сегодня переданы в городское управление экономики», — добавил Телебаев.

Говоря о дезинфекционной обработке ОТ, он сообщил, что этим занимаются специализированные клининговые компании – в ночное время и на конечных остановках в течение дня.

«Что касается метрополитена, там пассажиропоток упал на 90%, в связи с чем метро работает в «режиме выходного дня», на линию выходит четыре подвижных состава», — добавил Телибаев.