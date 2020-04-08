На $2,5 млрд сократились за март валютные активы Нацфонда Казахстана

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. На $2,5 млрд сократились за март валютные активы Национального фонда Казахстана, сообщает Национальный банк.

«Валютные активы Национального фонда составили $57,5 млрд, снизившись за месяц (март –КазТАГ) на $2,5 млрд», — говорится в сообщении Нацбанка в среду.

Согласно документу, причинами сокращения валютных активов Нацфонда стало падение рынка акций, из-за которого рыночная переоценка активов Нацфонда снизилась на порядка $1,9 млрд. При этом, с начала апреля валютные активы Нацфонда показали рост на 3%, что принесло порядка $250 млн инвестиционного дохода.

Также, в марте трансферты из Нацфонда в бюджет составили Т341млрд, что вызвало конвертацию валютных активов на $872,7 млн на валютном рынке, поясняется в информации.