Костанай. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Чрезвычайную ситуацию (ЧС) природного характера местного масштаба готовятся объявить в Костанайской области.

«Решил (…) объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Костанайской области», — говорится в проекте решения акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Руководителем ликвидации ЧС природного характера предлагается назначить заместителя акима Костанайской области Сергея Карплюка.

Проект решения акима области будет находиться на общественном обсуждении до 14 апреля.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что в Костанае встали автобусы, отключена вода и срывает крыши из-за непогоды.

По данным РГП «Казгидромет», 7 апреля в Костанайской области ожидается ветер северо-западный, западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, 8 апреля – юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. Также в Костанайской области 8 апреля ожидается осадки (дождь, снег), понижение температуры ночью до 0-8.