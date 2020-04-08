Отказ США сократить добычу нефти может свести на нет усилия ОПЕК+

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Отказ США сократить добычу нефти может свести на нет усилия участников сделки между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в организацию (ОПЕК+), сообщает Bloomberg.

«Россия и Саудовская Аравия «очень и очень близки» к достижению соглашения о сокращении добычи нефти, заявил в интервью CNBC генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Саудовская Аравия и Россия хотят, чтобы США, ставшие крупнейшим мировым производителем нефти благодаря своей «сланцевой революции», присоединились к соглашению о сокращении добычи. Однако Трамп в субботу лишь злобно высказался в адрес ОПЕК и пригрозил ввести тарифы на иностранную нефть, хотя днем позже и отметил, что не думает, что до этого дойдет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что даже если между Россией и Саудовской Аравией будет достигнуто соглашение о сокращении добычи в объеме до 10 млн барр в сутки, это едва ли сможет снизить избыток предложения, который оценивается в 35 млн барр в сутки. На физическом рынке цены уже местами стали отрицательными, а трейдеры стали активно закачивать нефть в танкеры, чтобы хранить ее в море до лучших времен.

«Если американцы не присоединятся к сокращению добычи, то проблема, которая существовала раньше, в основном, для россиян и саудовцев, останется – они сокращают производство, а США наращивают его, и это делает весь процесс бессмысленным», — сказал Федор Лукьянов – глава совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы, консультирующей Кремль.

Как пишет издание, неясно, потребуют ли Россия и Саудовская Аравия от США публично взять на себя обязательство сократить производство или достаточно будет некоего компромиссного решения. По словам президента Института мировой экономики и международных отношений Московского государственного аналитического центра Александра Дынкина, Москва хотела бы, чтобы в качестве компромисса США отменили бы ряд санкций.

В свою очередь директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф заявил, что даже пассивной роли США в вопросе добычи сланцевой нефти будет достаточно для заключения соглашения, поскольку производство сланцевой нефти и так снижается из-за падения цен.

«Условие, выдвинутое Россией и Саудовской Аравией о том, что они будут сокращать добычу только в том случае, если это сделают и США, будет выполнено, потому что рыночные механизмы и так приведут к снижению добычи в США примерно на 1 млн барр в сутки в этом году», — сказал Бордофф.

По словам информированного источника, Россия и Саудовская Аравия, между которыми в минувшие выходные разгорелся публичный спор, разошлись во мнениях относительно механизма расчетов объемов сокращения добычи.

«Россия хочет использовать в качестве базового показателя средний объем производства за I квартал, в то время как Саудовская Аравия в качестве базового показателя хочет использовать объем производства в апреле. Разница огромна: королевство добывало в среднем 9,8 млн барр в сутки в период с января по март. В апреле она производит более 12 млн барр в сутки», — отмечается в публикации.

Как отмечает издание, любое соглашение потребует дипломатического маневра в то время, когда страны выделяют огромные ресурсы на борьбу с самой пандемией коронавируса. Все три страны – Саудовская Аравия, Россия и США – манневрируют, чтобы избежать обвинений в провале переговоров.