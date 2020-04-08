В Нур-Султане заражению коронавирусом больше подвержены лица от 30 до 49 лет – УОЗ

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Нур-Султане заражению коронавирусом больше подвержены лица от 30 до 49 лет, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения (УОЗ) столицы Сауле Кисикова.

«В городе Нур-Султан зарегистрировано 222 случая коронавирусной инфекции. Из них 46% – мужчины, 54% – женщины. Также 43% – это лица от 30 до 49 лет, 27% – от 18 до 29 лет, 17% – от 50 до 59 лет, 9% – от 60 до 69 лет, 3% – дети до 18 лет, 1% – от 70 лет и старше», — сказала Кисикова на брифинге в среду.