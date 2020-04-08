Джакишев: АЭС могут получать бесплатный водород и выйти на триллионный рынок топлива

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Атомные электростанции (АЭС) могут получать бесплатный водород из новых атомных станций и выйти на триллионный рынок топлива, считает бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев.

«Я говорил о развитии так называемой параллельно-водородной энергетики. То есть новые атомные станции имеют достаточно высокую температуру. И поэтому диссоциация воды экономически целесообразно происходит при температурах свыше 670 градусов по Цельсию. В новых атомных станциях температура достигает 950 градусов по Цельсию. Это означает, в качестве паразитного тепла, если мы забираем это паразитное тепло на диссоциацию воды, то мы получим с вами бесплатный водород. А получив бесплатный водород, мы получим фактически топливо для автомобилей, которые не будут загрязнять окружающую среду, и фактически атомная энергетика выйдет на рынок топлива, который является триллионным», — сказал Джакишев в среду в прямом эфире в Facebook, отвечая на опросы своих подписчиков.

Он пришел к выводу, что любые затраты на разработку этих новых атомных станций будут оправданы, поскольку тогда атомная энергетика выйдет на топливный рынок.