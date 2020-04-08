Казахстану нужна АЭС, но мощностью не более 300 мегаватт – Джакишев

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстану нужна атомная электростанция (АЭС), но мощностью не более 300 МВт, считает бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев.

«Нам нужна атомная станция не более 300 МВт», — сказал Джакишев в среду в прямом эфир в Facebook, отвечая на вопрос, нужно ли в Казахстане строить АЭС.

При этом он предупредил, что может говорить об этом на базе тех знаний, которые у него были 11 лет назад.

«И тогда шла речь о строительстве на Балхаше атомной станции. Вот этот вопрос периодически поднимался, периодически закрывался, но мы сталкивались тогда с одной простой проблемой: большинство атомных станций, которые есть, которые апробированы и строятся массово, они имеют мощность 1000 МВт и больше. 1000 и 1500 МВт. К сожалению, наши линии электропередачи – мы находимся на большой территории с небольшой плотностью населения. У нас огромные расстояния. И наши линии электропередач, конечно, не такие плотные, как в Европе и в Америке. И в случае, когда вы останавливаете атомную станцию на перезагрузку топлива, а это происходит все равно раз в год, то вам необходимо резервировать эту мощность», — сказал экс-глава «Казатомпрома».

Он попытался объяснить простым языком.

«Если у вас есть определенное количество электроэнергии в сети, и атомная станция у вас встает на перезагрузку, то для того, чтобы не ронять частоту, вам необходимо вот этот объем энергии, который атомная станция потеряет и вытащить из сети, вам необходимо компенсировать другими источниками. Но 1500 МВт – это очень много. Получается, отключив атомную станцию, мы фактически можем обрушить энергосистему на юге. Поэтому с точки зрения атомной энергетики атомные станции большой мощности они тяжело вписываются в нашу энергосистему. Так было, по крайней мере, 11 лет назад», — пояснил бывший глава НАК.

Джакишев отметил, что казахстанские власти 11 лет назад сталкивались с этой проблемой – «с проблемой замещения энергетических мощностей».

«Вы знаете, очень многие энергетические станции были построены еще при Советском союзе. Срок действия угольных станций обычно в среднем около 25-30 лет. Если посмотреть по сроку угольных станций, большинство из них уже имеют предельный срок эксплуатации. Понятно, там проходят ремонты, идут замены, но в любом случае угольные станции – а их большинство у нас в Казахстане – они имеют какой-то определенный срок жизни. И когда возникала проблема – а в первую очередь тогда возникала проблема недостатка электроэнергии на юге и избытка на севере – эту проблему мы решали путем транспортировки с севера на юг линиями электропередач. Ну, во-первых, идут потери электроэнергии. Во-вторых, нужны так называемые поддерживающие мощности. То есть в любом случае нужны какие-то источники энергии на переходе от севера к югу и ближе к югу. (…) Я не знаю, может быть, сейчас резко увеличилось энергопотребление на юге. Может оказаться, что там появились какие-то новые источники. Мне сейчас сложно об этом говорить, потому что я не в информации. Но я думаю, этого не произошло. Поэтому атомная станция в Казахстане, да, наверно, нужна. Конечно, она гораздо лучше на Балхаше, чем угольная», — рассказал бывший глава атомной энергетики Казахстана.

Одним из аргументов необходимости АЭС на Балхаше он назвал огромные золоотвалы, которые дает угольная станция.

«С теми ветрами, которые будут на Балхаше, конечно, будут лететь эти золоотвалы по округе. И будет достаточно сильное засорение экологии. А атомная станция в этом плане, конечно, экологически гораздо более чистая», — сказал Джакишев.

По его словам, атомных станций мощностью 300 МВт до его ареста не было.

«Была одна атомная станция, которая разрабатывалась, и мы в этом участвовали. Это было совместное предприятие наше с россиянами, в котором мы хотели разработать вот такой реактор. Но я не знаю сейчас судьбу ни этого реактора, ни этого совместного предприятия. А таких вот работающих прототипов существующих атомных станций вот именно такой мощности пока я не слышал. Может, что-то появилось, я думаю, в ближайшее время я могу с ребятами созвониться, узнать, что там есть. Но я не слышал про строительство атомных станций мощностью 300 МВт. То есть по идее, если строить на Балхаше, нам нужен не один 1000-ник, а три – по 300 МВт. Тогда мы решаем все проблемы с резервированием энергии. И тогда как бы эти станции будут работать в оптимальной нагрузке», — поделился мыслями экс-глава «Казатомпрома».

Также он привел еще аргумент в пользу строительства АЭС – тарифы.

«И поскольку срок службы атомной станции – 60 лет, то, понятно, тарифы атомных станций гораздо дешевле угольных станций, это скажется на общем снижении тарифа. Поэтому с точки зрения потребителя это тоже хорошо», — резюмировал Джакишев.